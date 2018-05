Administradores da Allianz saem do BPI

Na sequência da venda da posição da Allianz no BPI ao CaixaBank, os dois administradores que estavam no banco a representar a companhia de seguros já anunciaram a sua renúncia.

Ricardo Castelo

Na sequência da aquisição pelo CaixaBank, à sociedade do grupo Allianz, de acções representativas de 8,425% do capital social do Banco BPI, dois administradores do grupo segurador alemão apresentaram esta quinta-feira a sua renúncia aos cargos no "board" do banco liderado por Pablo Forero.

Vicente Tardio Barutel apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração do BPI e de membro da comissão de auditoria e controlo interno.

Por seu lado, Carla Sofia Bambulo, indicada pela Allianz Europe, apresentou a renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração do Banco BPI e ao cargo de membro da comissão de riscos, refere o comunicado divulgado junto da CMVM.

O CaixaBank comprou ao grupo Allianz mais 8% do capital do BPI por quase 178 milhões de euros. Esta operação pôs fim a uma parceria accionista que tinha mais de 20 anos. Mas não marcou o fim da relação entre as duas instituições.

O grupo Allianz emitiu um comunicado no dia 6 de Maio, onde explicou que chegou a acordo para vender esta participação e, ao mesmo tempo, acordou com o CaixaBank "reorganizar a parceria de negócio através do Banco BPI em Portugal, com o objectivo de manter e fortalecer a cooperação na distribuição de seguros."