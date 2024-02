Afonso Eça e Ana Rosas Oliveira sobem a administradores executivos do BPI

Afonso Fuzeta Eça e Ana Rosas Oliveira foram cooptados para vogais do Conselho de Administração e membros da Comissão Executiva do BPI, informou esta segunda-feira o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Afonso Fuzeta Eça, um dos co-fundadores da Raize e que desempenhava o cargo de diretor executivo de canais e inovação, e Ana Rosas Oliveira, até agora diretora de marketing de empresas, vão substituir Pedro Barreto e Francisco Barbeira, administradores executivos que renunciaram aos cargos.O início do mandato dos novos administradores está pendente do acordo das autoridades de supervisão, mas ambos ficam já encarregues das "responsabilidades dos administradores renunciantes" em "efetividade de funções até que, nos termos da lei, os respetivos substitutos possam iniciar os seus mandatos".O "board" do BPI "expressa publicamente o seu apreço e reconhecimento pelo importante contributo para o desenvolvimento do banco que deixam o Dr. Pedro Barreto, colaborador desde 1988 e administrador executivo desde 2004, e o Eng. Francisco Barbeira, colaborador desde 1996 e administrador executivo desde 2017".