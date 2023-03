Amorim já é dono de 49% de banco no Brasil com lucros recorde

Onze anos depois de ter entrado no Banco Luso-Brasileiro, com uma participação inicial de 33%, que foi reforçada para 43% em 2014, a família mais rica de Portugal detém agora quase metade do capital da instituição, que fechou 2022 com lucros de sete milhões de euros, mais 36% do que no ano anterior.

