António Ramalho: “Foi difícil mas ninguém esperava que não fosse”

António Ramalho despede-se do Novo Banco com sexto trimestre consecutivo de lucros e um resultado no semestre acima de 200 milhões de euros. Liderança de seis anos fica marcada por polémicas e resultados. Ao Negócios, o CEO diz que “valeu a pena”.

