Banca dá moratória no crédito pessoal até 75 mil euros

"Ficam abrangidas, designadamente, as operações de crédito à habitação própria permanente contratadas com mutuários não residentes em Portugal", refere a APB. Isto para os "mutuários, que tenham, ou qualquer elemento do seu agregado familiar tenha, sofrido uma redução temporária de rendimentos, em mais de 20% do respetivo rendimento, fruto da atual situação pandemia".



Isto além de, tal como no caso do crédito pessoal, não poderem estar, a 18 de março, em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias do crédito em causa junto da instituição financeira.



Faria de Oliveira, presidente da APB, já tinha afirmado esta semana, em entrevista à RTP3, que a solução desenhada pela banca iria incluir crédito pessoal, mas também as segundas habitações.