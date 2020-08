Banca perde 28 milhões de comissões

Num período marcado pelo impacto da pandemia sobre a economia, e em que o corte nas comissões foi uma das medidas para apoiar as empresas, a banca viu uma das suas principais componentes de receita a ser penalizada. No primeiro semestre deste ano, as comissões cobradas pelos seis maiores bancos a operar em Portugal recuaram 2,5%. Só a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o BCP fugiram a esta tendência.





