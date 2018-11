Banco de Espanha quer que bancos limitem dividendos

Susana Vera/Reuters

Aproxima-se o final do exercício para os bancos e os responsáveis por estas entidades começam a planear os vários cenários sobre a distribuição de dividendos aos accionistas. Contudo, e de acordo com o jornal Expansión, os supervisores em Espanha já alertaram as instituições financeiras que não querem "subidas exorbitantes" destes retornos.

Apesar de reconhecerem os bons resultados dos bancos nos testes de stress e os seus esforços para reforçar a solvência, os responsáveis pela supervisão financeira de Espanha têm, nas últimas semanas, alertado que a média do sector para os níveis de capital está muito aquém em comparação com a média dos pares europeus.

Por isso, os supervisores pedem alguma contenção na distribuição dos dividendos e um reforço das posições de capital, no caso de sofrerem um choque. Os responsáveis pela supervisão querem que os bancos encontrem um equilíbrio entre o que será distribuído pelos accionistas e o que será usado para reforçar os níveis de capital.

No ano passado, os seis bancos que fazem parte do índice espanhol Ibex definiram que entre 38% e 53% dos lucros seriam distribuídos pelos accionistas.

Este alerta por parte do Banco de Espanha é feito depois de, há dois anos, o Banco Central Europeu ter imposto um limite de distribuição de dividendos aos bancos europeus com menor folga de solidez, como avançou à data o diário espanhol Cinco Días. De acordo com o jornal, só as instituições com melhores níveis de capital e resultados mais expressivos poderiam superar o limite de 25% de resultados a distribuir pelos accionistas.

Bancos portugueses regressam aos dividendos

Enquanto no país vizinho os supervisores pedem um equilíbrio nos dividendos, por cá os bancos ainda estão a regressar aos poucos à distribuição dos retornos, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos e do BCP. Ambos receberam ajudas estatais, o que limitou a remuneração aos accionistas.

Na conferência de imprensa sobre os resultados para os primeiros nove meses, o presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, admitiu vir a entregar 200 milhões de euros em dividendos ao Estado no próximo ano, um valor que foi avançado pelo Governo dias depois de ter revelado a proposta de Orçamento. Mas, para tal acontecer, têm de estar asseguradas todas as condições e obtidas as autorizações necessárias, afirmou o gestor.

Já o CEO do BCP, Miguel Maya, garantiu este mês que estão a ser dados passos "necessários para a normalização do banco" e que o objectivo é "começar a pagar dividendos tão breve quanto possível".