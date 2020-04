O Banco de Portugal tem feito vários alertas sobre entidades ou pessoas que têm tentado atuar como entidades financeiras, à margem da lei.



O organismo internacional Grupo de Ação Financeira alertou este mês que a atual conjuntura de crise, provocada pela covid-19, "potencia o aparecimento de comportamentos oportunísticos de natureza ilícita, como a oferta de esquemas de investimento fraudulentos e captação de financiamento com base em informação falsa".





Em comunicado, o regulador e supervisor bancário alertou que "António dos Santos Gomes Albino, com o número de identificação fiscal 143459139 e Sónia Ferreira Albino, com o número de identificação fiscal 207810613, atuando por si só ou recorrendo a terceiros, não se encontram habilitados a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal".Em Portugal, cabe ao Banco de Portugal autorizar o exercício de concessão de crédito, estando a lista das entidades autorizadas disponível no seu 'site'.