Banco de Portugal aposta em fundo "verde" do BIS

"Ao integrar requisitos de sustentabilidade na gestão dos seus ativos de investimento, o Banco de Portugal dá mais um passo na concretização do compromisso de contribuir, no âmbito do seu mandato, para o esforço global de promoção dos objetivos ambientais e, em particular, para o combate às alterações climáticas", afirma o banco liderado por Carlos Costa num comunicado divulgado esta quinta-feira, 26 de setembro.





De acordo com o BIS, este fundo foi criado em resposta ao aumento da procura pelas chamadas "green bonds" por parte de entidades institucionais, "ajudando os bancos centrais a integrar objetivos de sustentabilidade ambiental na gestão das suas reservas".



"Estamos confiantes de que, ao agregarmos o poder de investimento dos bancos centrais, poderemos influenciar o comportamento dos participantes do mercado e ter algum impacto na forma como se desenvolvem os padrões dos investimentos 'verdes'", afirmou Peter Zöllner, responsável do BIS.



Um passo que é dado depois de o secretário-geral da ONU, António Guterres, ter alertado os líderes mundiais, na Cimeira da Ação Climática que decorreu esta semana, que ainda "não é demasiado tarde" para fazer face às alterações climáticas, mas que o tempo se está a esgotar. O BIS refere explica que este fundo conta com o "apoio de um comité consultivo composto por um grupo de bancos centrais a nível global". O Banco de Portugal é uma das entidades que participa nesta entidade, ajudando a "definir as caraterísticas e as orientações deste novo fundo de investimento, destinado exclusivamente a bancos centrais", refere o banco central.

As obrigações elegíveis para este fundo têm de cumprir determinados critérios, nomeadamente ter, no mínimo, rating A- e seguir os princípios da ICMA (International Capital Markets Association).