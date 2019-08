O banco mantém-se, para já, sem comissão executiva, indica ainda o comunicado.



Pedro Ventaneira também esteve no antigo BESI durante vários anos. Está no Montepio desde o ano passado, sendo responsável pela área do risco. O conselho de administração do BEM passará, assim, a ser composto por seis nomes. Para além dos três administradores agora aprovados, Carlos Tavares, que é já o "chairman" do Banco Montepio, assume a presidência não executiva. Carlos Leiria Pinto e José Carlos Mateus são os outros administradores executivos.O banco mantém-se, para já, sem comissão executiva, indica ainda o comunicado.Joana Carvalho foi diretora do antigo Banco Espírito Santo Investimento (BESI, atualmente Haitong) e o seu nome esteve em avaliação pelo Banco de Portugal durante algum tempo, já que é casada com um sócio da PwC Portugal, recentemente contratado pelo Montepio para auditar as contas. O nome acabou por merecer luz verde.Já Nuno Mota Pinto está ligado ao Montepio desde março de 2018, altura em que assumia o cargo de presidente não executivo do Finibanco Angola e de administrador executivo do Banco Montepio.Pedro Ventaneira também esteve no antigo BESI durante vários anos. Está no Montepio desde o ano passado, sendo responsável pela área do risco.

Os nomes indicados pelo Montepio para completar a administração executiva do novo Banco Empresas Montepio (BEM), lançado em maio , já contam com a aprovação do Banco de Portugal, anunciou a instituição, em comunicado emitido esta terça-feira, 27 de agosto. Joana Carvalho, Nuno Mota Pinto e Pedro Ventaneira juntam-se ao conselho de administração e assumem os cargos ainda hoje."Joana Carvalho, Nuno Mota Pinto e Pedro Ventaneira assumem, a partir de hoje, as funções de administradores executivos do BEM, na sequência da autorização concedida pelo Banco de Portugal em 9 de agosto", pode ler-se no comunicado enviado às redações.