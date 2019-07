Mutualista: "Há manifestações de interesse" no capital do Montepio

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) não foi a única entidade a entrar no capital do Montepio, naquele que foi um contrato assinado no final do ano passado depois da formalização do acordo no verão. Foram, ao todo, 30 as entidades da economia social que deram o mesmo passo, um número que a Associação Mutualista Montepio Geral continua à espera que aumente.