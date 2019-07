Mimilus Finance DAC.

10 mil contratos, conforme revelou o banco à data.





Bain Capital Credit e a Davidson Kempner apresentaram propostas vinculativas por esta carteira. A agência avançou ainda que o banco deverá tomar uma decisão final sobre este processo até ao final do mês de julho.

Segundo a instituição financeira liderada por Dulce Mota, esta venda foi assinada no dia 12 de julho. "Após um processo de venda competitivo, foi celebrada uma escritura pública de venda de uma carteira de créditos não produtivos (non-performing loans), sob a forma de venda direta, à empresa Panorama Jubilante". Uma entidade que, segundo o Montepio, é "validamente constituída e regida pelas leis portuguesas, com sede em Portugal".Este é mais um passo por parte do banco detido pela Associação Mutualista Montepio Geral para "limpar" os empréstimos em incumprimento. No final do ano passado, o Montepio anunciou ter vendido 239 milhões de euros de crédito malparado à irlandesaEm causa estava um portefólio comNão é, porém, o único banco a apostar na venda de carteiras de ativos tóxicos. Também o Novo Banco tem vindo a alienar malparado e imóveis. Mais recentemente, concluiu a venda de perto de 400 milhões de euros em imóveis, o projeto conhecido como Sertorius. Por vender estão ainda outros 3 mil milhões de euros em empréstimos em incumprimento. De acordo com a Bloomberg , a(Notícia atualizada às 12:15 com mais informação)