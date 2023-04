O Banco de Portugal está a trabalhar na criação de uma solução semelhante ao MB Way mas que seja "mais abrangente", de forma a permitir transferências imediatas de dinheiro entre bancos através do contacto de telemóvel, em vez do tradicional IBAN, avança esta quinta-feira o Eco Ao jornal, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, explica que a grande novidade desta solução está no facto de não se basear em "cartões de pagamento da marca MB, mas sim em contas de pagamento". Com essa solução conhecida como "proxy lookup", será possível usar também o úmero de contribuinte de uma empresa (NIPC) para iniciar "transferências a crédito normais e imediatas (entre contas)".A expectativa é de que a nova funcionalidade fique operacional nos vários canais disponibilizados pelos bancos nacionais (homebanking, app, balcão, etc.) até ao primeiro trimestre do próximo ano e, "a prazo" seja possível realizar este tipo de transferências a nível europeu. Em 2022, foram realizadas apenas 9,4 milhões de transferências imediatas, menos de 1% do total de operações processadas.