Banco de Portugal prevê que 15% do crédito a empresas em moratória pode ficar por pagar

"A adesão à moratória de crédito contribuiu para reduzir as necessidades de liquidez das empresas. Estima-se que até ao final do período de vigência da moratória (setembro de 2021), as prestações devidas e não pagas possam ascender a cerca de 15% do stock de empréstimos das empresas (cerca de 11 mil milhões de euros, do qual um terço relativo a prestações devidas até setembro 2020)", refere o relatório.



"Este alívio temporário do serviço da dívida, que inclui a totalidade do montante em dívida no caso de empréstimos que se venceriam no período da moratória, deverá beneficiar relativamente mais as PME e os setores mais afetados pela crise", pode ler-se no documento.



As moratórias, em vigor até setembro do próximo ano, foram uma das medidas adotadas para apoiar as famílias e empresas penalizadas pela pandemia, dando mais tempo para o pagamento das dívidas. O prazo de adesão foi recentemente prolongado até março de 2021.