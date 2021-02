Roland Berger: Malparado em Portugal poderá aumentar até 21 mil milhões de euros

A consultora Roland Berger estima que o crédito malparado em Portugal vai aumentar entre 14 mil milhões e 21 mil milhões de euros, numa altura em que as moratórias representam 22% do crédito total. As conclusões constam de um estudo divulgado pelo Jornal Económico , esta sexta-feira."O nosso modelo, que foi atualizado recentemente, diz com 95% de certeza que vai estar entre esse intervalo de entre 14 e 21 mil milhões de euros", diz António Bernardo, managing partner da Roland Berger, ao jornal.Ou seja, a consultora estima que entre 30% e 45% do "stock" de crédito em moratória pode entrar em incumprimento "no término do período". Isto representa um aumento do rácio de crédito malparado entre 5 e 7 pontos percentuais, para 10% a 12%. Esta medida de apoio está, atualmente, em vigor até setembro de 2021.