Banco de Portugal: Separação de balcões "não traz valor acrescentado"

A separação de balcões do mesmo banco, tendo em conta a diferença entre os produtos comercializados, não provou a sua eficácia, e "não traz valor acrescentado", segundo defendeu o Banco de Portugal no Parlamento. Uma afirmação dada quando uma das principais instituições financeiras do país, o Montepio, teve de criar espaços próprios dentro das suas agências para distinguir os produtos bancários, comercializados pela caixa económica, dos produtos emitidos pela sua casa-mãe, a mutualista, mas vendidos naquele espaço físico.

Para o Banco de Portugal, segundo sintetizou no Parlamento Luís Costa Ferreira, director de supervisão prudencial do supervisor, a preocupação é garantir que os clientes saibam quais a natureza e os riscos associados a cada produto. Quando há dúvidas, "as instituições apresentam um conjunto de soluções e avaliamos o grau de eficácia", explicou. E já há conclusões nessa avaliação: "Não existe evidência de que [ter] balcões separados seja mais eficaz".