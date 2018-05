Banco de Portugal vê muitos obstáculos na divulgação de maiores devedores da CGD

Ó Stevie Wonder....

Há 26 minutos

Não convém. Ainda se descobria que as empresas com imparidades no Novo Banco, no BPN, no BES, na CGD, no MG, no BANIF têm, de um modo geral, sócios comuns.

Perceberam como enriquecer e aplicaram o conhecimento em vários bancos. Com muita empresa em cascata pelo Mundo fora e sem prestar garantias.