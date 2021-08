Banco do ex-BPN teve indemnização de meio milhão do fundo de lesados de Madoff

cerca de 80% do seu dinheiro perdido.

O banco de investimento do antigo Banco Português de Negócios (BPN) recebeu uma indemnização de 574 mil euros no ano passado pelo dinheiro que investiu num fundo que foi vítima de fraude por parte de Bernard Madoff, diz o Expresso citando o relatório e contas de 2020 do Banco Efisa, que terá conseguido recuperar em torno de 80% do valor perdido.No mesmo documento pode ler-se que "durante o ano de 2020, o banco recebeu a titutlo de indemnização do 'Madoff Victim Fund' um montante de 574 mil euros referente ao investimento que havia sido efetuado no fundo 'Fairfield Sentry'", um dos fundos mais expostos à sua empresa. À imagem do Efisa, os lesados de Madoff estão a conseguir reaver



Como avançou o Negócios, em Portugal, o Efisa e o BPN - seu acionista único - tinham exposição no fundo americano Fairfield Sentry desde 2005. O BPN deixou perdas de mais de 6 mil milhões de euros para o Estado português depois de a sua nacionalização.

Bernard Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras de sempre, morreu esta quarta-feira na prisão federal de Butner na Carolina do Norte, Estados Unidos, onde cumpria uma pena de 150 anos. Terá morrido de causas naturais. Tinha 82 anos.





Em fevereiro do ano passado, o seu advogado terá pedido a comutação da pena por razões humanitárias, alegando que Madoff teria cerca de um ano e meio de vida. Na altura, o advogado descreveu-o como "um homem destruído" e assolado por problemas de saúde como hipertensão, insuficiência renal, problemas cardíacos e insónias. Estaria desde então numa cadeira de rodas e com necessidade de oxigénio.





Madoff, nascido em Queens, Nova Iorque, foi um dos homens-fortes da alta finança americana e esteve envolvido naquela que é descrita como a maior fraude de sempre, avaliada em cerca de 65 mil milhões de dólares que angariou através de um esquema de Ponzi (esquema em pirâmide).