Banco Montepio com lucros de 12,6 milhões

O Banco Montepio teve lucros de 12,6 milhões de euros no ano passado, o que compara com os 6,4 milhões de euros de 2017, valor que tinha sido revisto por Carlos Tavares face aos apresentados pelo seu antecessor no banco, Félix Morgado.





O resultado líquido foi influenciado pelo impacto da reserva negativa pela alienação do Banco Terra em Moçambique, que teve um impacto negativo de 3,7 milhões de euros. Também teve impacto pela venda de uma carteira de malparado com perdas de 8,4 milhões.