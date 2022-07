Banco Montepio confirma Pedro Leitão como CEO

Pedro Leitão viu confirmada a sua continuidade como presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio nesta segunda-feira. A informação foi avançada em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela administração da instituição financeira, que reuniu para determinar a composição da equipa de gestores.Na comissão executiva Pedro Leitão vai ser acompanhado por Ângela Barros, Helena Soares de Moura, Isabel Pereira da Silva, Jorge Baião e José Carlos Mateus.A nomeação da comissão executiva só foi possível depois do Banco de Portugal dar luz verde à composição do Conselho de Administração escolhida pela mutualista no final de abril. Essa autorização chegou na semana passada, abrindo caminho à decisão. A decisão, diz o banco no comunicado, acontece uma vez "concluído o processo de fit and proper e na sequência da autorização concedida pelo Banco de Portugal, conforme comunicado ao Banco Montepio a 20 de julho".Em dezembro, em entrevista ao Negócios, o presidente da Associação Mutualista, revelava que a liderança de Pedro Leitão era mesmo para manter: "Tudo o que está a funcionar bem vai continuar", afirmou Virgílio Lima, argumentando que "o presidente executivo do Banco Montepio tem estado a trabalhar muito bem em diferentes domínios da vida do banco", e que, por isso, "Pedro Leitão vai continuar".Há três meses a instituição financeira detida pela mutualista informava em comunicado que o novo presidente não executivo seria Manuel Ferreira Teixeira (substituindo Carlos Tavares), e que o Conselho de Administração passaria a contar com 12 elementos, "dos quais 7 são mulheres". Desses 12, apenas o novo presidente e outros 4 administradores transitaram da composição anterior. A equipa anterior tinha 15 administradores.Pedro Leitão é CEO do Montepio desde 2020. O gestor é licenciado em Economia e Mestre em Administração e Gestão de empresas pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, grau ao qual acrescenta "várias formações executivas nas mais prestigiadas universidades internacionais, destacando-se, a London Business School, Stanford University Graduate School of Education e o INSEAD, por forma a desenvolver os seus estudos na indústria financeira", lê-se no comunicado."Com mais de 27 anos de experiência no setor, iniciou a sua carreira em 1995 no Banco BPI onde integrou a Direção de Clientes Empresas. Em 1997 ingressou no BBVA onde desempenhou várias funções até ser nomeado Diretor Comercial adjunto para a área de Lisboa e, em 2001, ingressou na Deloitte onde trabalhou 11 anos em Consultoria na área de Financial Services", explica o banco.De 2002 a 2011 foi professor do ISEG e da Porto Business School. A partir desse ano ingressou no Banco Millennium Atlântico como membro do Conselho de Administração e Administrador Executivo, passando em 2016 a integrar a Comissão Executiva, enquanto Chief Digital Officer do Banco Atlântico Europa.