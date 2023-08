Banco Montepio desfaz-se de participações no Finibanco Angola

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Montepio diz que "concluiu com sucesso a venda da participação que ainda detinha" no FNBA, por "9.046.807 milhares de kwanzas, com o contravalor de 10 milhões de euros". O comprador foi o nigeriano Access Bank.

Access Bank, numa transação que lhe rendeu 17,2 milhões de euros. Nessa altura, o banco português dava já conta da intenção de vender a restante participação ao longo deste ano.

O Grupo Banco Montepio vendeu todas as participações que tinha no Finibanco Angola (FNBA), equivalentes a 29,22%, informou esta segunda-feira.Em comunicado àO banco português explica que a transação veio reforçar a solvabilidade do Montepio. "O impacto desta transação nos resultados líquidos consolidados do Banco Montepio face às demonstrações financeiras de 30 de junho de 2023 foi de -86 mil euros, tendo a solvabilidade sido reforçada com um impacto favorável no rácio de capital total, estimado em base proforma no final do primeiro semestre de 2023, de 8 pontos base, espoletado pela diminuição dos ativos ponderados pelo risco", pode ler-se.A venda desta participação faz com que o Montepio deixe de ter qualquer exposição ao mercado angolano "e materializa a estratégia de simplificação da estrutura societária do Grupo e enfoque no mercado doméstico, reforçando, também, o rácio de capital total em 24 pontos base", indica à CMVM.Já em julho o Montepio tinha vendido parte da sua participação (51%) do FNBA ao