O Banco Montepio mandatou o Crédit Agricole, o JP Morgan, o Santander e o NatWest Markets para organizar uma série de reuniões com investidores institucionais, de acordo com fontes conhecedoras do processo citadas pela Bloomberg.





Os encontros arrancam esta segunda-feira, 16 de outubro e têm em vista a potencial emissão de 300 milhões de euros em obrigações seniores não preferenciais.





O Banco Montepio detém um "rating" de B1 pela Moody’s , B+ pela Fitch e B (high) pela DBRS.

(Notícia atualizada às 11:00)