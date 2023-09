Montepio vende banco de empresas

Leia Também Banco Montepio desfaz-se de participações no Finibanco Angola

Leia Também Banco Montepio quase triplica lucro recorrente semestral para 67,8 milhões

Leia Também Montepio perdeu 12 milhões com venda de malparado. BdP está a investigar

O Banco Montepio acordou a venda da participação de 100% detida no capital social do Montepio Investimento, que opera banco com a designação comercial BEM – Banco Empresas Montepio. O valor da operação ronda os 30 milhões de euros.O comprador foi a Rauva Enterprises, "uma fintech em crescimento, com sede em Portugal, que pretende desenvolver e implementar uma plataforma online pan-europeia de serviços financeiros para empreendedores e pequenos negócios", informou a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."É mais um compromisso atingido com sucesso", afirmou o presidente executivo do Banco Montepio em conferência de imprensa.Pedro Leitão afirmou que a alienação foi acordada por um valor de referência equivalente a 1,15 a 1,18 dos capitais próprios do BEM, que estão estimados em 30 milhões de euros, o que poderá elevar o montante da operação para cerca de 35 milhões de euros.A venda está ainda sujeita a condições precedentes.O CEO do banco detido pela mutualista com o mesmo nome afirma que a transação terá "um impacto positivo no valor patrimonial do Montepio" e representa "mais um passo importante no plano de ajustamento", permitindo a "simplificação do grupo"."O acordo foi formalizado com a assinatura de um contrato de compra e venda de ações", informa a instituição.No entanto, os ativos, passivos e trabalhadores do BEM permanecem no Banco Montepior: "Em momento anterior ao closing será realizada a transferência para o Banco Montepio de todos os ativos, passivos e operações do BEM". Esta transferência enquadra-se no âmbito do processo de integração da atividade do BEM no Banco Montepio, que permitirá capturar sinergias e, simultaneamente, preservar e potenciar a proposta de valor integrada de banca comercial e de banca de investimento", lê-se no documento."O que estamos a vender na realidade são as ações. Trata-se da venda de 100% das ações do banco", disse Pedro Leitão, acrescentando que "a transferência de atividade (ativos, passivos, pessoas) já começou". "O modelo de negócio da Rauva é muito distinto", realçou.O "closing" da operação deverá ainda demorar meses, antecipa o CEO do Banco Montepio: "tendo de passar pela autorização das autoridades de supervisão, não serão apenas semanas".Pedro Leitão afastou ainda o cenário de reduzir o quadro de pessoal do BEM no processo de integração no Banco Montepio. "O objetivo é potenciar o modelo de negócios", disse, dado que "metade do balanço do banco é suportado em empresas. O que fazemos é apoiar empresas. Seria um contrassenso descartar esse ativo", assegurou.Com a compra da licença do BEM, a Rauva pretende "desenvolver e implementar uma plataforma online pan-europeia de serviços financeiros para empreendedores e pequenos negócios", indica o comunicado e confirmou o CEO da Rauva, Jon Fath.O Banco Montepio fechou a primeira metade de 2023 com lucros recorrentes de 67,8 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 191,1%,(Notícia em atualização)