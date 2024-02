CEO do banco dono do Finibanco Angola morre em acidente de helicóptero

Leia Também Banco Montepio desfaz-se de participações no Finibanco Angola

Em agosto do ano passado, o Banco Montepio anunciou ter vendido todas as participações que tinha no Finibanco Angola (FNBA), equivalentes a 29,22%, desfazendo-se totalmente da posição na instituição financeira angolana.

Em comunicado à

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Montepio revelou então que "concluiu com sucesso a venda da participação que ainda detinha" no FNBA, por "9.046.807 milhares de kwanzas, com o contravalor de 10 milhões de euros" e que o comprador era o nigeriano Access Bank.

e o ex-presidente da Bolsa de Valores do país morreram num, na Califórnia, anunciaram este domingo o banco e o presidente nigeriano. O Grupo Access Bank, de que Herbert Wigwe era CEO,no verão de 2023.O presidente executivo (CEO) do Grupo Access Bank, Herbert Wigwe, "morreu ao lado da esposa e do filho na sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024, num acidente de helicóptero nos Estados Unidos", afirmou o grupo em comunicado, destacando que "a família Access está de luto pela perda".As autoridades dos EUA informaram que dois tripulantes e quatro passageiros morreram no acidente.O chefe de Estado da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, disse que o ex-presidente da bolsa de valores da Nigéria, Abimbola Ogunbanjo, também estava entre os mortos, considerando o acidente de "uma tragédia avassaladora além da compreensão".A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, disse nas redes sociais que estava "terrivelmente triste com a notícia da terrível perda de Herbert Wigwe, CEO do grupo Access Bank, da sua esposa e filho, assim como de Abimbola Ogunbanjo"., segundo as autoridades norte-americanas.O Access é o, segundo a Bloomberg.Segundo o comunicado do grupo, Wigwe "foi fundamental para o crescimento do Access Bank, que cofundou com o seu amigo e parceiro de negócios Aigboje Aig-Imoukhuede". "Assumiu o cargo de CEO do Access Bank Group em 2014, concentrando-se na expansão do Banco na Nigéria e em África antes de assumir o comando da Access Holdings em 2022", descreve a empresa.Em comunicado, o grupo sublinha também que "sob a sua liderança, o Access Bank conduziu a sua estratégia africana para se tornar o maior banco de retalho da África Subsariana em base de clientes".