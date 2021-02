Banco Montepio reforça equipa para acelerar digitalização

para o período remanescente do mandato 2018/2021. O objetivo é acelerar os processos transformacionais e tecnológicos no banco.

O Banco Montepio reforçou a sua equipa com o objetivo de acelerar a transformação digital. O banco conta agora com Jorge Baião na comissão executiva, que ficará responsável pelas áreas de Tecnologia, Transformação Digital, Operações e Meios."A transformação digital é hoje vital no setor financeiro sendo, por isso, um dos pontos fulcrais da estratégia em prática no Grupo Banco Montepio", afirma a instituição financeira liderada por Pedro Leitão num comunicado divulgado esta segunda-feira, 22 de fevereiro.Foi neste contexto "que o conselho de administração do Banco Montepio convidou Jorge Baião para integrar este órgão, como membro da Comissão Executiva", acrescenta. Isto para oDe acordo como Banco Montepio, "Jorge Baião é um profissional com vasta experiência nos setores financeiro e das novas tecnologias, tendo anteriormente desempenhado funções nos mercados nacional e internacional".

Antes de entrar no banco, desempenhou as funções de CIO (Chief Information Officer) no Grupo Crédito Agrícola e passou pelo Grupo BBVA em Espanha e pelo Banco Santander, indica o Banco Montepio.



De acordo com o comunicado divulgado na CMVM, a nomeação de Jorge Baião foi aprovada numa reunião do conselho de administração realizada a 18 de fevereiro e após a autorização concedida pelo Banco de Portugal.





Na semana passada, o banco revelou que os resultados passaram de lucros, em 2019, para prejuízos de cerca de 80 milhões de euros em 2020. Isto num período marcado pelo impacto da pandemia, mas também pela reestruturação em curso no Montepio.