Banco Montepio regista lucros de 23,9 milhões de euros até setembro

O Banco Montepio registou lucros de 23,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Valor que compara com prejuízos de 14,4 milhões de euros no mesmo período do ano anterior, divulgou o banco numa nota à CMVM.A instituição bancária realça que "um incremento do produto bancário, com destaque para subida da margem financeira e das comissões" e uma "redução dos custos operacionais" justificam em parte este resultado."Não obstante os acréscimos das contribuições obrigatórias relacionadas com o setor bancário, com o Fundo de Resolução e com o Fundo de Garantia de Depósitos de, no agregado, 3,2 milhões", acrescenta a entidade bancária.Os resultados líquidos consolidados nos primeiros nove meses de 2022 incorporam, no terceiro trimestre, "um impacto estimado em -22,7 milhões (depois de considerados os interesses que não controlam) do acordo assinado para a alienação da participação financeira detida pelo Grupo Banco Montepio no Finibanco Angola S.A.".Ainda assim - acrescenta -, "os resultados líquidos consolidados do trimestre foram positivos, confirmando a tendência favorável verificada nos últimos cinco trimestres".Na nota, o Montepio destaca ainda os cinco trimestres consecutivos com resultados líquidos positivos e o aumento do "produto bancário core" em 7,5 milhões de euros, face ao valor dos primeiros nove meses de 2021, com a margem financeira a crescer 1% e as comissões 7%.O crédito a clientes (líquido de imparidades) aumentou para os 11,8 mil milhões de euros, 1,5% acima do valor registado em dezembro do ano passado.Os depósitos de clientes totalizaram 12,9 mil milhões de euros, uma variação positiva de 1,8% face ao final de 2021.O Montepio diz ainda que o custo do risco de crédito se fixou em 0,1%, que compara com os 0,6% registados no período homólogo.Sobre o ajustamento operacional, o banco aponta a redução dos custos operacionais de 16,1 milhões (-8,5%), em resultado da diminuição dos custos com pessoal, dos gastos gerais administrativos e das depreciações e amortizações.Refere ainda o encerramento de nove balcões face ao período homólogo de 2021 e do quadro de trabalhadores do Grupo Banco Montepio em 138 (-3,8%) face a 30 de setembro de 2021.Notícia atualizada às 09h10