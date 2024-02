Banco Montepio vê lucro consolidado cair 16% mas atinge "maior rendibilidade em 180 anos"

O Banco Montepio registou um lucro consolidado de 28,4 milhões de euros em 2023, o que representa uma queda de 16,1% face aos 33,8 milhões verificados em 2022.No entanto, excluindo o efeito da reclassificação da reserva cambial no valor de 116 milhões de euros na sequência da venda do Finibanco Angola, o resultado recorrente foi de 144,5 milhões de euros, valor que mais do que quadruplica o valor obtido no ano anterior.Esse resultado, sublinha a instituição, representa "a melhor rendibilidade alguma vez obtida pela instituição". "Os rácios Common Equity Tier 1 e de Capital Total (fully implemented) ascenderam a 16,0% e 18,7%, respetivamente, o que representa um acréscimo de 2,8 p.p. e 3,0 p.p. face ao final do ano anterior", destaca o banco liderado por Pedro Leitão.O resultado foi determinado pelo aumento da margem financeira e das comissões.A margem financeira atingiu 408,1 milhões de euros em 2023 tendo evidenciado uma subida de 62,3% face aos 251,5 milhões relevados em 2022. A evolução "foi determinada pelo aumento registado na margem financeira comercial em 210,8 milhões, suportado no incremento dos juros do crédito a Clientes em 287,5 milhões, induzido pelo efeito do ‘repricing’ dos contratos de crédito no contexto da subida das taxas de juro e no incremento dos juros da carteira de títulos em 9,4 milhões de euros", explica a instituição.As comissões líquidas totalizaram 127 milhões de euros, num crescimento de 5,4% face ao valor verificado em 2022 e "traduzindo os maiores proveitos com a manutenção e gestão de contas e com comissões de mercado que, no agregado, permitiram anular os desempenhos desfavoráveis das comissões relacionadas com Serviços de pagamentos e com crédito, neste caso, evidenciando o efeito resultante da implementação das iniciativas legislativas que promoveram a isenção de comissão de processamento de crédito para Clientes particulares"."Através da adoção proativa de iniciativas internas e da aplicação das medidas aprovadas pelo Governo para mitigar os efeitos do aumento das taxas de juro de referência", o Banco Montepio renegociou mais de 11 mil contratos de crédito à habitação.A instituição financeira chegou ao final de 2023 com 2.983 trabalhadores, uma queda de mais de quatro centenas face aos 3.406 que tinha um ano antes.