Banco Nacional Suíço disponível para fornecer liquidez ao Credit Suisse

O Banco Nacional Suíço (na sigla inglesa SNB) está disposto a fornecer liquidez ao Credit Suisse (CS) se tal for necessário, informou a instituição no comunicado conjunto com o regulador financeiro do país (FINMA) emitido esta quarta-feira.

"O SNB pode fornecer liquidez ao CS se for necessário", pode ler-se no comunicado.

A nota dá ainda conta que, na ótica dos dois supervisores, "os problemas de alguns bancos nos EUA não constitui um risco direto de contágio aos mercados financeiros suíços", referindo-se ao colapso nos últimos dias do Silion Valley Bank e dos bancos Silvergate e Signature.

Os dois supervisores asseguram que "os requisitos rigorosos de capital e liquidez aplicados às instituições financeiras garantem a sua estabilidade". E sublinham: "o Credit Suisse reúne os requisitos de capital e liquidez impostos aos bancos com importância sistémica".

O comunicado revela ainda que o FINMA está "em contacto próximo com banco" e que detém "toda a informação relevante para efeitos de supervisão".





Esta quarta-feira o desempenho em bolsa do Credit Suisse foi abalado pelas declarações do maior acionista do banco com sede em Zurique, o Saudi National Bank, o qual recusou pela voz do seu presidente do conselho de administração, Ammar Al Khudairy, prestar mais ajuda à instituição financeira.

Além das ações do banco terem alcançado mínimos históricos e registado o pior dia em bolsa da sua história, os "credit default swaps" (CDS) do Credit Suisse a um ano atingiram "níveis de stress", como não era visto desde setembro de 2008, após a queda do Lehman Brothers.

Perante este cenário, o banco suíço pediu uma demonstração pública de apoio do banco central do país.



(Notícia em atualizada às 19:57).