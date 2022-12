Banco saudita adquire mais de 9% do Credit Suisse

Saudi National Bank, também conhecido como SNB, é agora um dos maiores acionistas do Credit Suisse. A aquisição de 9,9% das ações do banco suíço pelo banco saudita - que tem como maior acionista o fundo soberano do país, controlado por Mohammed bin Salman - foi efetuada no passado domingo, 11 de dezembro.Segundo a Bloomberg, o investimento rondou os 5,5b riyals (1,1 mil milhões de euros). As notícias de que o príncipe saudita estaria a ponderar investir no novo banco de investimento do Credit Suisse surgiram no início do mês, tendo, inclusive, as ações do banco suíço beneficiado da perspetiva na altura.

Em declarações ao Financial Times, Ammar Alkhudairy, "chairman" do SNB afirmou que apesar de poder ser vista como uma quantia considerável, é algo comum para a entidade árabe. "Passamos cheques desta dimensão frequentemente, posso garantir-lhe. Isto é só mais um cheque", disse.