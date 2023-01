Fundo soberano do Qatar torna-se segundo maior acionista do Credit Suisse

Leia Também DJ Credit Suisse perto de fechar compra da consultora de Michael Klein - media

O Qatar Investment Authority – o fundo soberano do Qatar - aumentou a sua participação no capital do Credit Suisse de 5,6% para 6,87%, segundo os registos dos fundo citados pela Bloomberg e Financial Times.Com este reforço, o Qatar Investment Authority torna-se assim o segundo maior fundo acionista do banco suíço, depois do Banco Nacional Saudita.O aumento da presença no capital da instituição financeira por parte do fundo soberano do Qatar surge pouco tempo depois de no início de janeiro, a Harris Associates ter reduzido a sua participação no gigante suíço de para menos de 3%, quando em tempos chegou a ver as suas participações a tocarem nos 10%.Os investidores do Médio Oriente têm sido uma tábua de salvação para o Credit Suisse.Ainda antes do Banco Nacional Saudita ter participado o ano passado no aumento capital, em abril de 2021, o QIA chegou a comprar obrigações convertíveis em ações no montante de 2 mil milhões de dólares.Esta foi uma ajuda financeira importante depois de o banco ter perdido 5,5 mil milhões de dólares com o colapso da Archegos Capital Management.Até ao momento, o Credit Suisse ainda não comentou esta notícia.