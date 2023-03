Bancos colocaram mais de 45 mil clientes em alerta de incumprimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os cinco maiores bancos em Portugal tinham, no início de janeiro, mais de 45 mil clientes integrados em Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI), mas apenas uma pequena parte resultou em renegociações efetivas dos empréstimos. E deste universo, só uma fatia aconteceu no âmbito das novas regras decretadas pelo Governo em novembro – as instituições financeiras já o faziam antes.





