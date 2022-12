Bancos norte-americanos cortam bónus em cerca de 30%

Em Wall Street, os bancos norte-americanos vão cortar cerca de 30% nos bónus. Pelo menos é esse o caso do JP Morgan, Bank of America e Citigroup, segundo avança a Bloomberg, citando fontes próximas das três instituições financeiras.Algumas empresas do setor estarão mesmo a ponderar não dar nenhum bónus aos trabalhadores que tiveram piores desempenhos. Isto, depois de um ano turbulento, em que a receita da banca de investimento, no caso dos cinco maiores bancos dos Estados Unidos nos primeiros nove meses do ano, caiu 47%, um declínio de 18,8 mil milhões de dólares.Para vários trabalhadores da indústria, os bónus podem chegar aos milhões de dólares, multiplicando inclusive o seu vencimento anual.Os bónus pagos aos trabalhadores estão dependentes dos ventos do mercado, sendo que no final de cada ano, os bancos avaliam a performance de um "trader", por exemplo, e definem o montante a ser pago.