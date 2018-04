Bancos portugueses reduzem dependência do BCE para mínimos de oito anos

O financiamento dos bancos portugueses junto do BCE caiu 8% no último ano e atingiu o valor mais baixo desde Abril de 2010.

O financiamento dos bancos portugueses junto do Banco Central Europeu (BCE) desceu, em Março, pelo sétimo mês consecutivo, para o valor mais baixo em praticamente oito anos.





De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 10 de Abril, pelo Banco de Portugal, no mês passado os bancos nacionais tinham 21.961 milhões de euros de empréstimos junto da autoridade monetária do euro, o que compara com os 23.719 milhões de Março de 2017.