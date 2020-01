Bancos têm de enviar extrato de comissões aos clientes até final de janeiro

O extrato de comissões contém informação sobre todas as comissões cobradas, no ano anterior, pelos serviços associados a uma conta à ordem.

O Banco de Portugal relembrou hoje que os clientes dos bancos portugueses com contas à ordem têm de receber até ao final deste mês o extrato de comissões, um documento que contém informação "sobre todas as comissões cobradas, no ano anterior, pelos serviços associados à sua conta".

"Se tem uma conta de depósito à ordem saiba que, durante o mês de janeiro, deverá receber um extrato de comissões", refere um comunicado do Banco de Portugal, recomendando ao cliente bancário que "esteja atento e, em caso de dúvida, contacte a sua instituição".

O extrato de comissões pode ser enviado pelos bancos através de correio ou e-mail, ou pode ser consultado no homebanking ou na app do seu banco.

O documento, que os bancos têm de enviar em janeiro de cada ano, "contém informação sobre todas as comissões cobradas no ano anterior pelos serviços associados à sua conta", e deverá ter a seguinte informação detalhada:

- A comissão unitária cobrada por cada serviço e o número de vezes que o serviço foi utilizado;