Bank Millennium chegou a acordo com 2.500 clientes com créditos em francos suíços

O banco do BCP na Polónia conseguiu tirar dos tribunais mais 2.500 processos relacionados com contratos hipotecários em francos suíços, durante o terceiro trimestre do ano. O número ficou acima das estimativas do Bank Millennium, que esperava conseguir fechar 2.000 acordos, segundo adiantou o CEO João Brás Jorge, numa conferência, citado pela Bloomberg.

Em relação ao quarto trimestre do ano, o líder da instituição realçou que ficaria muito feliz se a entidade voltasse a conseguir o mesmo número de acordos, mas referiu que 2.000 também será um sucesso.

Em relação aos valores suportados para tirar estes processos dos tribunais, o CEO do banco argumentou que os custos variam e a maioria dos acordos foram estabelecidos com clientes que querem ser reembolsados mais rapidamente, sem estarem à espera dos tribunais.

As provisões associada à carteira de créditos hipotecários em francos suíços têm penalizado as contas do banco. O Bank Millennium fechou os primeiros nove meses do ano com prejuízos de 823 milhões de zlótis (181 milhões de euros), sendo que o resultado "foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 1.573 milhões de zlótis (346,3 milhões de euros)", adiantou esta manhã em comunicado.

A conversão de créditos em francos suíços para a moeda local é um tema que se arrasta há vários anos e que tem tido vários desenvolvimentos. O Tribunal de Justiça Europeu, em 2019, determinou que os clientes dos bancos polacos podem pedir aos tribunais que os contratos de crédito à habitação celebrados em 2008 e denominados em francos suíços sejam convertidos para a moeda local.

O Supremo polaco adiou para novembro uma decisão sobre esta matéria, mas o CEO João Brás Jorge tem tentado resolver estas disputas fora do tribunal, procurando acordos com os clientes em litígio.