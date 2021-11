Banco polaco do BCP tomba 6% após decisão de tribunal sobre processo de produtos em moeda estrangeira

As ações do Bank Millennium, a divisão polaca do BCP, abriram a sessão sob forte pressão, tendo chegado a desvalorizar perto de 6%, arrastadas por uma decisão do tribunal, que ordenou ao banco que pagasse 100 milhões de zlotys (21,3 milhões de euros) à construtora Erbudover, no seguimento de um processo na justiça sobre produtos em moeda estrangeira. Analistas dizem que impacto é pequeno e deve ser "caso único".

O banco polaco já esteve a tombar um máximo de 5,8% nos primeiros minutos de negociação, a reagir à notícia que vai obrigar o Bank Millennium a indemnizar a Erbudover, tendo entretanto atenuado as quedas. As ações estão agora a cair 1,36% para 7,95 zlotys.





"Os montantes envolvidos são relativamente pequenos, tendo pouco impacto" para o BCP e para os rácios de capital do banco, escrevem os analistas do CaixaBank/BPI num comentário à notícia. Para o banco de investimento, fazendo um ajustamento para os minoritários, esta compensação deve ter um impacto negativo de 3% na margem financeira do BCP em 2021. "Esperamos que este seja um caso de litígio único", remata o CaixaBank/BPI.

Os resultados da divisão do BCP na Polónia têm sido penalizados pelos processos que envolvem clientes que detinham créditos em francos suíços, casos que têm forçado o Bank Millennium a deixar vários milhões em provisões para lidar com estes litígios.

No final de setembro, o banco tinha processos de clientes com créditos em moeda estrangeiros no valor de 1,73 milhões de zlotys. Ainda assim, a instituição está determinada em tirar muitos destes processos de tribunal, procurando chegar a acordo com os clientes fora da Justiça.

Apenas no terceiro trimestre do ano, o banco do BCP na Polónia conseguiu tirar dos tribunais mais 2.500 processos relacionados com contratos hipotecários em francos suíços.



