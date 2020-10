Bank Millennium não deve pagar dividendos em 2020 após registar queda nos lucros

ank Millennium, a unidade polaca do BCP, não deverá distribuir dividendos pelos acionistas relativos a este ano, que seriam pagos apenas em 2021, de acordo com Fernando Bicho, CFO do banco, numa conferência de imprensa depois da apresentação de resultados.Contudo, Bicho revelou que nenhuma decisão final foi ainda tomada, adianta a Bloomberg.

O banco detido em 50,1% pelo portguês BCP registou uma queda homóloga de 75% no lucro líquido dos primeiros nove meses deste ano para os 132 milhões de zlótis (29,8 milhões de euros).O BCE recomendou que o pagamento de dividendos e prémios relativos ao exercício de 2019 ficasse suspenso até 1 de outubro deste ano. Mais tarde, já em julho, perante a crise gerada pela pandemia, o regulador europeu recomendou que essa suspensão se prolongasse, pelo menos, até ao final deste ano.Agora, os reguladores bancários europeus estão a estudar levantar, já a partir de 2021 , essa suspensão, uma vez que vários membros do conselho de supervisão do Banco Central Europeu (BCE) acreditam que prolongar esta suspensão poderá ter mais impacto negativo do que positivo.Os líderes dos maiores bancos europeus têm esperanças de que os reguladores do "velho continente" levantem as atuais suspensões ao pagamento de dividendos o mais rápido possível , para libertar a pressão verificada nos preços das ações, em "queda livre" desde o início do ano.Um exemplo desta ânsia é o espanhol Banco Santander, que recentemente pôs a hipótese de pagar dividendos através de ações, para contornar a proibição. Seria feita através dos chamados dividendos flexíveis, ou "scrip dividends", uma forma de remuneração com emissões de ações para os acionistas.