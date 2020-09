Reguladores europeus estudam levantar suspensão de dividendos na banca em 2021

Leia Também Fed pondera continuar a limitar dividendos da banca e a proibir recompra de ações

Os reguladores bancários europeus estão a estudar levantar, já a partir de 2021, a suspensão de dividendos que foi imposta aos bancos no início deste ano. A informação é avançada esta sexta-feira, 18 de setembro, pela Bloomberg, que dá conta de que vários membros do conselho de supervisão do Banco Central Europeu (BCE) acreditam que prolongar esta suspensão poderá ter mais impacto negativo do que positivo.Foi ainda em março que o BCE recomendou que o pagamento de dividendos e prémios relativos ao exercício de 2019 ficasse suspenso até 1 de outubro deste ano. Mais tarde, já em julho, perante a crise gerada pela pandemia, o regulador europeu recomendou que essa suspensão se prolongasse, pelo menos, até ao final deste ano.O objetivo era que as instituições de crédito europeia mantivessem reservas de capital elevadas, para fazer face a necessidades decorrentes da atual crise económica. Uma das consequências desta medida, contudo, foi a queda a pique das ações dos bancos.É neste cenário que os reguladores estudam, agora, levantar a suspensão já no início de 2021. Em última instância, aponta a Bloomberg, que cita fontes próximas deste processo, a decisão será tomada com base em indicadores económicos, o volume de crédito abrangido por moratórias e uma avaliação da capacidade dos bancos para cobrirem perdas com crédito malparado.A discussão será iniciada nos próximos meses e há ainda vários membros dos reguladores que preferem uma abordagem mais cautelosa, com a manutenção da suspensão dos dividendos por mais tempo. Do outro lado, argumenta-se que os bancos têm de remunerar os acionistas para manter a sua confiança e para serem viáveis a longo prazo.