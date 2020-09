Bankia e Caixabank acordam termos para fusão que criará maior banco espanhol

Os conselhos de administração do Bankia e do Caixabank, dono do BPI, acordaram esta quinta-feira os termos da fusão entre os dois bancos espanhóis, avança a Reuters.A agência, que cita fontes próximas do processo, assinala que a operação dará origem ao maior banco do país vizinho, com mais de 600 mil milhões de ativos.

No início do mês, os dois bancos confirmaram estar em conversações para a fusão.