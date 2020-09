Estado espanhol venderá participação no CaixaBank ao longo de vários anos

os termos da fusão , que irá, se aprovada, criar uma entidade com mais de 600 mil milhões de ativos. Fernando Ulrich , atual "chairman" do BPI (detido pelo CaixaBank), foi proposto para integrar o futuro conselho de administração do CaixaBank.

O Estado espanhol vai vender a participação de 16% que passará a deter no "novo" CaixaBank ao longo de vários anos. A informação é avançada pelo jornal Cinco Días , depois de a instituição financeira ter chegado a acordo para uma fusão com o Bankia, criando o maior banco do país vizinho.Foi na semana passada que as duas entidades assinaram

A concretizar-se a operação, o Estado espanhol passará de uma posição de mais de 60% no Bankia para 16% na nova entidade decorrente da fusão, cujo principal acionista será a Fundação La Caixa – que ficará com cerca de 30%.

Esta operação despertou várias dúvidas. Algumas já foram esclarecidas, outras continuam por clarificar. Uma delas é em relação ao número de colaboradores que serão afetados pela fusão. De acordo com a publicação, este deverá ser o maior ajustamento de pessoal alguma vez realizado no setor bancário espanhol, devendo atingir entre 7.000 a 8.000 colaboradores.Outra questão é precisamente a saída do Estado do capital do CaixaBank, e a devolução aos contribuintes espanhóis dos mais de 24 mil milhões de euros que o Bankia e o Banco Mare Nostrum receberam em ajudas estatais.Fontes próximas adiantam ao Cinco Días que o plano é o Estado manter-se no capital por vários anos, até que a situação económica melhore e os bancos consigam reforçar a rentabilidade.De acordo com a mesma publicação, tanto o CaixaBank e o Bankia comprometeram-se a pagar dividendos apenas quando a operação de fusão estiver concluída.De acordo com o projeto de fusão, citado pelo jornal, os dois bancos garantem que "os respetivos órgãos de administração e equipas de gestão, bem como as empresas dos respetivos grupos (...) vão desenvolver a sua atividade de forma habitual" com uma "gestão sã e prudente" e sem "fazer mudanças relevantes na estratégica e gestão".Além disso, continua, não irão realizar qualquer contrato que ponha em causa a aprovação da fusão. "Em particular, o CaixaBank e o Bankia comprometem-se (...) a não pagar dividendos" até que a fusão esteja concluída.