Bankinter afasta planos de redução de pessoal em Portugal

Ao contrário da maioria dos bancos nacionais, que está a avançar com programas de redução de pessoal, o Bankinter não tem previsto realizar qualquer despedimento ou mexida na sua estrutura de pessoal nem em Portugal, nem em Espanha."Não temos previsto nenhum corte de pessoal em Espanha ou Portugal", garantiu esta quinta-feira a CEO do banco espanhol, María Dolores Dancausa, na apresentação de resultados do primeiro semestre do ano. As declarações da líder do Bankinter surgem num momento em que vários bancos portugueses anunciaram que estão a promover uma redução da sua estrutura

Entidades como o Novo Banco, BCP, Santander e Montepio têm em curso programas para reduzir pessoal. O BCP arrancou com um programa de reformas e rescisões por mútuo acordo, numa decisão que foi comunicada aos trabalhadores no início de junho e que pode levar à saida de 1.000 pessoas.



O BPI, tal como o Bankinter, adiantou ao Negócios que não planeia saídas.



Além de não ter previsto qualquer plano para reduzir pessoal, o Bankinter adiantou que aumentou os custos com pessoal, depois de um ano em que decidiu não distribuir bónus ou compensações adicionais pelos trabalhadores, fruto da crise.





De acordo com os números divulgados, o custo com pessoal cresceu 8% no primeiro semestre do ano. "Cresceram os gastos com o pessoal porque no ano passado não se pagaram bónus - foram 17 mil euros que se pouparam - e este ano vão voltar a pagar-se", adiantou a CEO do Bankinter na mesma conferência.