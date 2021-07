Bankinter tem menos de 12% da carteira de crédito em moratória

Leia Também Bankinter afasta planos de redução de pessoal em Portugal

O Bankinter tinha, no final de junho, menos de 12% da carteira de crédito em regime de moratória. A maior fatia deste montante diz respeito a empresas (660 milhões de euros), enquanto cerca de 500 milhões de euros das moratórias são de crédito à habitação.A percentagem de créditos em moratória no balanço do Bankinter Portugal baixou na primeira metade do ano. Segundo os dados divulgados pelo banco esta quinta-feira, no final do semestre, o banco tinha cerca de 500 milhões de euros em moratória no crédito à habitação, o equivalente a 11% da carteira. Já no negócio das empresas, esse valor estava em 660 milhões de euros, abaixo do trimestre anterior e menos de 12% da carteira.A carteira de crédito do banco em Portugal registou uma evolução positiva no semestre. Cresceu 6% para 6,8 mil milhões de euros. Por segmento, o crédito a particulares subiu 5% para 4,8 mil milhões de euros, enquanto o crédito a empresas cresceu 7% para 2,2 mil milhões.

Os recursos de clientes atingiram 5,5 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 19% face ao período homólogo.

Em relação ao nível de risco da carteira de crédito, o rácio de Non-Performing Loans em Portugal é de 1,89%.





O resultado antes de impostos em Portugal disparou 50% nos primeiros seis meses do ano para 26 milhões de euros, acima dos 17 milhões registados em igual período do ano passado.