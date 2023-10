Bankinter despreocupado com economia portuguesa que está “melhor do que a de Espanha”

Leia Também Bankinter vê lucros crescer 59% até setembro para um total de 685 milhões

A CEO do Bankinter considera que a evolução da operação do banco em Portugal é "enormemente positiva"."São resultados magníficos" em Portugal, afirmou Maria Dolores Dancausa na conferência de imprensa de apresentação do lucro de 685 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, para os quais o Bankinter Portugal contribuiu com um resultado operacional de 136 milhões.A CEO afastou também receios quanto à evolução da economia portuguesa. "Não estamos preocupados", garantiu, admitindo que embora o contexto internacional possa afetar Portugal, a economia lusa "está melhor do que a de Espanha".No final do terceiro trimestre, o Bankinter apresentou um resultado líquido de 685 milhões de euros, mais 59% face ao mesmo período de 2022, tendo Portugal contribuído com um resultado operacional de 136 milhões de euros (mais 154% do que os 54 milhões verificados no período homólogo).A carteira de crédito no Bankinter em território português cresceu 13% face a setembro de 2022, ascendendo a 8,7 mil milhões de euros. Destes, 6,1 mil milhões são de famílias, tendo o restante sido concedido a empresas.Questionada sobre as medidas tomadas pelo Governo para aliviar o esforço das famílias no crédito à habitação e que prevêem um "desconto" de 30% na Euribor durante dois anos e que será pago mais tarde, a CEO disse que ainda é cedo para analisar.Os recursos de clientes cresceram 16% para 7,3 mil milhões de euros.A margem financeira mais do que duplicou, atingindo 184 milhões de euros, enquanto as comissões renderam 50 milhões de euros, numa evolução de 4% face ao valor registado um ano antes.Depois de em 2020 ter admitido analisar uma eventual compra do Novo Banco, o Bankinter acabou por rejeitar esse cenário e voltou a fazê-lo nesta quinta-feira. "Queremos crescer organicamente" afirmou Maria Dolores Dancausa.O Bankinter entrou no mercado português em 2016, com a compra da operação lusa do Barclays.