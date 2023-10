Bankinter vê lucros crescer 59% até setembro para um total de 685 milhões

O Bankinter registou um resultado líquido, no final do terceiro trimestre do ano, de 684,7 milhões de euros, mais 59,2% que no mesmo período de 2022, de acordo com um comunicado enviado pela empresa.Antes dos impostos, os resultados do banco superaram a barreira dos 1.000 milhões de euros (1.003,6 milhões), mais 66,8% face ao ano passado.O banco salienta que estes resultados acontecem "apesar de contabilizar este ano o pagamento do novo imposto sobre o setor financeiro, que para o Bankinter foi de 77,5 milhões de euros".Também em Portugal o Bankinter regista crescimento: 136 milhões de euros antes de impostos, no terceiro trimestre, mais 154% que no mesmo período do ano passado. Regista ainda mais 109% na margem de juros, mais 73% na margem bruta e mais 140% na margem antes de provisões."A boa evolução do negócio é muito assinalável em todas as rubricas da sua conta de resultados", destaca o banco espanhol sobre o negócio em Portugal.

"A carteira de crédito no Bankinter Portugal ascende aos 8.700 milhões de euros, com um crescimento anual de 13% e com um rácio de morosidade para esta carteira de apenas 1,3%. Nesta carteira, 6.100 milhões de euros correspondem a crédito na Banca Comercial e o restante a crédito na Banca de Empresas. Relativamente aos recursos de clientes, o crescimento é de 16%, para os 7.300 milhões de euros, enquanto os recursos fora do balanço crescem 3,9%, para 3.900 milhões de euros", pode ler-se no comunicado da empresa.

Em termos gerais, no que toca à liquidez, o volume de negócios do Bankinter continua a ser superior ao volume de créditos, com um rácio de depósitos sobre créditos de 104,9%.O banco assinala ainda o aumento de 54% na margem de juros e de 32% na margem bruta, "que supera os 2.000 milhões de euros, devido à evolução das taxas de juro e a uma maior dinâmica comercial".

A rentabilidade sobre capitais próprios, ROE, cresce até aos 17,1%, mais 6 pontos percentuais do que há um ano, "o nível mais alto da última década, com um ROTE de 18,2%".