Bankinter e Moneris aliam-se para ajudar empresas a aceder a fundos como PRR

O Bankinter e a Morenis fecharam uma parceria pensada para apoiar as empresas no acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030 que, à luz das previsões, devem abrir o período de candidaturas no segundo semestre deste ano.



Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, o banco e a consultora explicam que a ajuda será dada ao longo de todo o processo, desde a elaboração e acompanhamento das candidaturas aos fundos até ao financiamento dos projetos", sendo o objetivo da aliança contribuir para "uma melhor compreensão da estrutura dos incentivos comunitários, das várias medidas e do contexto em que esses incentivos possam ser aplicáveis a cada empresa".





Leia Também PRR e Portugal 2030 apresentam desafios para as PME

Leia Também Têxtil, calçado e resina com projetos de 236 milhões no PRR

Leia Também Portugal vai receber mais dinheiro da “bazuca” europeia

Através da parceria, o Bankinter e a Moneris indicam que "disponibilizam às empresas contéudos especializados e direcionados, dinamizam ações de sensibilização e 'workshops' e prestam aconselhamento personalizado no âmbito das candidaturas em aberto e das linhas de financiamento disponíveis, num serviço articulado e operacionalizado, criando condições para um acesso mais informado aos fundos comunitários e para a identificação das oportunidades que estes incentivos possam representar para as estruturas empresariais"."Esta parceria permite dar maior impulso ao trabalho comercial iniciado há vários meses através do contacto com os nossos clientes para os apoiar nos seus projetos de investimento", afirmou o diretor de banca de empresas do Bankinter Portugal, José Luis Vega, citado no mesmo comunicado. Vítor Pereira, igualmente membro da comissão executiva do banco, que exerce o cargo de diretor de CRM, Marketing e Canais Digitais, destaca o reforço do "posicionamento do Bankinter como um especialista no financiamento complementar às soluções de crédito".Do lado da Moneris, o sócio Pedro Neto, assinala que a parceria, "além de alavancar a amplitude dos apoios que ambos disponibilizam aos seus clientes, traduz-se num esforço conjunto na implementação de soluções integradas de apoio à promoção da competitividade empresarial, através do acesso aos incentivos comunitários".Na nota enviada às redações, não é feita qualquer referência aos custos que o serviço facultado pela parceria entre o banco e a consultora implicará para as empresas interessadas.