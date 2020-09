Bankinter é o primeiro banco a voltar ao spread abaixo de 1% no crédito à habitação

Alberto Ramos, presidente executivo do Bankinter Portugal, afirmou, em janeiro de 2019 , que "não faz sentido do ponto de vista da rentabilidade levar o spread abaixo dos 1%", salientando que o banco tinha uma "oferta atrativa" e "bons indicadores por parte dos clientes".Já no início deste ano, o responsável defendeu que o setor financeiro está mais competitivo. Mas não é por isso que os bancos vão regressar aos "spreads" oferecidos antes da crise, num período marcado por "autênticas loucuras" nestas taxas do crédito à habitação.A última vez que o banco reviu a sua estratégia no crédito da casa foi em setembro de 2018 quando passou de um "spread" de 1,15% para 1% - o primeiro a fazê-lo em Portugal. Os clientes a terem acesso a esta taxa foram aqueles que investiam pelo menos 30% do valor da avaliação do imóvel e para financiamentos iguais ou superiores a 150 mil euros. Já os clientes que fizessem um investimento inferior a 30% e créditos acima de 150 mil euros a margem seria de 1,10%.