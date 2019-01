Bankinter voltou a rever a sua estratégia no crédito à habitação . O banco que tinha um "spread" de 1,15%, cortou a sua margem para 1% - o primeiro a fazê-lo em Portugal. Os clientes a terem acesso a esta taxa são aqueles que invistam pelo menos 30% do valor da avaliação do imóvel e para financiamentos iguais ou superiores a 150 mil euros. Já os clientes que façam um investimento inferior a 30% e créditos acima de 150 mil euros a margem será de 1,10%.

O Bankinter passou assim a ter "spreads" entre 1% e 1,45%, consoante o montante financiado e a percentagem da avaliação que é financiada.

No entanto, o banco não deverá passar agora deste patamar. Para o responsável pela operação em Portugal, "não faz sentido do ponto de vista da rentabilidade levar o spread abaixo dos 1%", salientando que já têm uma "oferta atrativa" e "bons indicadores por parte dos clientes".

De 1,25% para 1%. Foi no ano passado que o Bankinter decidiu cortar novamente o spread no crédito à habitação na operação em Portugal. Mas este passo não se deverá repetir este ano. Para o responsável pela operação em Portugal, a taxa não deverá descer abaixo deste patamar "por uma questão de rentabilidade"."Não prevemos cortar o spread este ano", afirma Alberto Ramos, presidente executivo do Bankinter Portugal, num encontro com jornalistas depois de o grupo ter apresentado os resultados anuais: cresceram para 526 milhões de euros, superando o recorde do ano passado No mesmo período, a operação em Portugal contribuiu com um lucro antes de impostos de 60 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 92% face ao período homólogo.Foi em setembro que