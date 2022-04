Bankinter fecha trimestre com lucros recorde de 154,3 milhões. Portugal contribuiu com 16 milhões

O grupo Bankinter encerrou os primeiros três meses do ano com um resultado líquido de 154,3 milhões de euros, o que representa um recorde e um crescimento de 4% face aos 148,3 milhões registados há um ano. A atividade em Portugal contribuiu com 16 milhões de euros.





"O Grupo Bankinter inicia o ano de 2022 de forma muito positiva, mantendo a tendência de crescimento da atividade comercial em todas as áreas geográficas onde opera", adiantou o banco espanhol em comunicado.





O grupo bancário explica ainda que "a robustez nas suas linhas de negócio, evidenciada pelo crescimento de todas as rubricas, permitiu ao Banco melhorar, com receitas unicamente provenientes do negócio bancário, os resultados que no primeiro trimestre de 2021 ainda incluíam o contributo integral da Línea Directa, cuja segregação do Banco aconteceu no final de abril de 2021".



Os resultados antes de impostos da atividade bancária alcançaram os 214,3 milhões de euros, o que equivale a um crescimento de 33%, face ao valor reportado no período homólogo de 2021.





No que diz respeito à margem bruta, esta subiu 7,4% para 499,5 milhões de euros, sendo que 64% dessas receitas provêm da margem de juros e 29% de comissões. Segundo o mesmo comunicado, "estas comissões ascenderam a 147 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, mais 13% do que no primeiro trimestre de 2021".





O crédito concedido a clientes atingiu os 69.679,3 milhões de euros, um aumento de 7,8%.





Portugal mantém tendência de crescimento





A atividade em Portugal deu um contributo positivo para os resultados do grupo. Todos os indicadores revelaram uma melhoria, levando o resultado antes de impostos do Bankinter Portugal a alcançar os 16 milhões de euros, o que representa um aumento de 13% face ao primeiro trimestre do ano passado.





Quanto à carteira de crédito, esta alcançou os 7.200 milhões de euros, mais 8% que no período homólogo.





"O crescimento dos recursos de clientes é percentualmente maior, 25% mais, para 6.200 milhões de euros, enquanto os recursos geridos fora de balanço alcançam os 4.200 milhões de euros, com 11% de crescimento. Assim, o Bankinter Portugal obtém uma margem de juros e uma margem bruta que são, respetivamente, 8% e 11% superiores aos do mesmo período de 2021", remata o comunicado.