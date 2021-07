CaixaBank/BPI prevê lucro operacional de 17 milhões para Bankinter Portugal

CaixaBank/BPI, que estima um lucro operacional de 17 milhões para a instituição financeira, o que representa um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.No segundo trimestre de 2020, o banco liderado em Portugal por Alberto Ramos registou um lucro operacional de 13 milhões de euros. As estimativas constam de uma nota de "research" enviada pelo CaixaBank/BPI aos clientes, esta quinta-feira, a que o Negócios teve acesso.

Por outro lado, as receitas da instituição financeira deverão crescer 12% para 36 milhões de euros no mesmo período, em comparação com os 32 milhões de euros que o Bankinter em Portugal registou no segundo trimestre de 2020.Já para a atividade em Espanha, a expectativa dos analistas do CaixaBank/BPI é de que o lucro operacional irá crescer 5% para 220 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. Isto quando se situou nos 210 milhões de euros no mesmo período do ano passado.No país vizinho, o CaixaBank/BPI prevê uma melhoria generalizada dos resultados entre as instituições financeiras espanholas, destacando o desempenho do Bankinter e do BBVA."Prevemos que o Bankinter vai registar números sólidos", referem os analistas na nota enviada aos clientes, notando que o banco poderá "beneficar da consolidação do setor para ganhar quota de mercado". Por outro lado, o BBVA também deverá apresentar bons resultados, "com o rácio de CET1 a situar-se acima dos 14%".Os analistas estão também otimistas para o grupo Santander, tendo subido a recomendação para "comprar", graças a uma melhoria das estimativas para os resultados. "Projetamos bons resultados no segundo trimestre de 2021", suportados pelo bom desempenho da atividade no Reino Unido e nos EUA.