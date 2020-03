A entidade monetária vai levar a cabo operações de financiamento adicionais com um prazo mais alargado, de forma provisória, para proporcionar um apoio de liquidez imediato ao sistema financeiro da zona euro.



Estas operações efetuam-se mediante um procedimento de leilão a uma taxa de juros fixa com adjudicação integral, com uma taxa de juros igual à taxa média aplicável à facilidade de depósito, que agora é de -0,50%.



Após a reunião de política monetária da passada quinta-feira, o BCE afirmou que quer "proporcionar um apoio de liquidez imediato ao sistema financeiro da zona euro, apesar de não ver sinais materiais de tensão nos mercados monetários nem escassez de liquidez no sistema bancário".

O Banco Central Europeu (BCE) adjudicou hoje a 110 bancos da zona euro 109.130,5 milhões de euros a 98 dias, a uma taxa de juro fixa de -0,50%, numa nova série de injeções de liquidez adicionais.O BCE informou que a operação será liquidada a 18 de março e vence no dia 24 de junho.